Жительница Саранска лишилась 25 тысяч рублей из-за мошенника с "Avito"

Жительница Саранска обратилась в местную полицию с рассказом о том, что стала жертвой телефонного мошенника. По словам 43-летней потерпевшей, на сайте "Avito.ru" она оставила объявление о сдаче квартиры в аренду. Через некоторое время ей позвонил мужчина и заявил, что желает арендовать жилье.

Потенциальный арендатор выразил желание перечислить предоплату на банковский счет владелицы, для чего попросил назвать ему номер карты. Также он попросил даму пойти к ближайшему банкомату. Женщина выполнила эти условия, а затем провела ряд финансовых операций у банкомата, нажимая на кнопки и вводя разные коды. В итоге с ее карты бесследно исчезли 25 тысяч рублей.

По данному факту ведется проверка.

Источник: 13.мвд.рф