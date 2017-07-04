В Мордовии состоялся чин великого освящения старинного храма

Храм Казанской иконы Божьей Матери в селе Пиксяси Ардатовского благочиния освятил Епископ Ардатовский и Атяшевский Вениамин. Кроме того, владыка отслужил божественную литургию, после чего поздравил прихожан и наградил архиерейскими грамотами активных благотворителей храма.

Храм в Пиксясях – старинный, но в советское время он был разорен. Последние 20 лет церковь понемногу восстанавливалась – помогали в этом добрые люди со всей Мордовии.

Все эти годы в храме не было постоянного престола - алтарь был временным. Но вот в церкви был поставлен и освящен новый престол.

Как сообщалось ранее, храм Казанской иконы Божией Матери на Светотехстрое в Саранске, который так любят местные жители, будет украшаться росписями. По имеющимся данным, митрополит Саранский и Мордовский Зиновий получил на рассмотрение предварительный проект росписи южной стены собора.

Источник: izvmor.ru