В рамках летней школы ВГИК будут сняты фильмы о подготовке Саранска к ЧМ-2018

В Саранске прошла торжественная церемония открытия IX международной летней школы ВГИК. В течение трех недель над своими кинопроектами будут работать 25 российских и 5 иностранных студентов.

Все начинающие кинематографисты разделены на 8 съемочных групп. В Саранске они будут учиться секретам профессионального мастерства под руководством маститых коллег. Результатом обучения станут 8 короткометражных документальных фильмов.

Большинство гостей признались, что впервые приехали в Мордовию, но много слышали о республике и Саранске. В своих картинах студенты планируют затрагивать тему подготовки Саранска к чемпионату мира по футболу 2018 года, а также рассказать о живущих в республике людях и даже о том, как внешняя среда влияет на жителей города.

Премьерный показ всех восьми новых фильмов запланирован на 21 июля.

Источник: izvmor.ru