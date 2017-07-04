Бывшего полицейского из Мордовии будут судить в Нижегородской области

В Нижегородской области завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего выходца из Мордовии, который ранее работал полицейским. Его обвиняют в совершении серьезного ДТП.

Как сообщили в Следкоме региона, 30 декабря прошлого года мужчина ехал на вазовской "двенадцатой". В условиях пасмурной погоды он гнал со скоростью 134 км/ч.

В Починковском районе водитель потерял контроль над машиной и вылетел на встречную полосу, в результате чего легковушка врезалась в большегруз МАН. 25-летний пассажир ВАЗа, ехавший на переднем сиденье, получил тяжелые травмы. Теперь пострадавший проходит курс лечения в Москве.

Вину обвиняемый признал полностью. Из полиции его уже уволили.

Источник: nnovgorod.sledcom.ru