Чемпионат Мордовии по футболу: "Саранск" лидирует со стопроцентными показателями

ФК "Саранск" стал единоличным лидером чемпионата Мордовии по футболу среди команд первого дивизиона. Подопечные Сергея Савочкина добыли очередную победу, шестую в шести проведенных играх.

1 июля "горожане" выиграли на своем поле у действующего чемпиона - ФК "Плайтерра-Зубова Поляна" - со счетом 4:0, а 3 июля разгромили МГПИ – 7:0. Таким образом, в активе "Саранска" 18 очков. Вторую-третью строчки в турнирной таблице делят МГУ и "Спартак" (Ковылкино), у которых по 10 очков.

Во втором дивизионе в своих группах лидируют "Энергия ИТ" (Торбеево), ТФ "Ватт»"(Саранск), ПФ "Атемарская" (Атемар), "Сфера" (Комсомольский).

Источник: izvmor.ru