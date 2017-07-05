Мошенники обманули жителей Саранска при помощи "ВКонтакте" и Skype

Житель Саранска обратился в полицию с жалобой на то, что стал жертвой мошенников. По словам потерпевшего, он активно пользуется мессенджером Skype. Именно там он получил от приятеля просьбу помочь с деньгами.

Просьба не показалась мужчине странной, поэтому он перевел 5 тысяч рублей на указанный счет, сообщает пресс-служба МВД по РМ. Затем преступник попросил сделать еще один перевод, однако тут уже гражданин решил позвонить товарищу. Как оказалось, никаких просьб о займе он не рассылал, поскольку его страница была взломана неизвестными.

Похожий случай произошел с 29-летней жительницей Мордовии. Неизвестный мошенник взломал страницу подруги пострадавшей в соцсети "ВКонтакте" и попросил ее занять 7 тысяч рублей. Та выполнила просьбу, а позже узнала об обмане.

Источник: 13.мвд.рф