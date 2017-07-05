В МГУ им. Огарева выбрали новую главу совета студенческих объединений

В МГУ им. Огарёва в Саранске прошло заседание совета студенческих объединений. Главным вопросом встречи стал выбор нового руководителя совета.

Отметим, что совет работает с 2011 года. В его состав входят представители всех действующих в вузе студенческих объединений. Глава совета выполняет большой объем организационной работы, развивая деятельность студенческих объединений.

По итогам заседания на должность главы объединенного совета обучающихся выбрана председатель студсовета вуза Елена Иванчина. Также из состава совета были исключены прекратившие свою деятельность студенческие объединения и введены новые, созданные в прошедшем учебном году.

Источник: izvmor.ru