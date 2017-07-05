В Ичалковском районе выявлены нарушения при покупке администрацией иномарок Renault Logan

Прокуратура Ичалковского района провела проверку закупки местной администрацией автомобилей Renault Logan Confort или эквивалента. В пресс-службе ведомства пояснили, что в документации об электронном аукционе на право заключения муниципального контракта на поставку иномарки была указана определенная цена, которая соответствовала только данному автомобилю. Другие модели, входящие в один класс с Renault Logan Confort, требованиям не соответствовали.

По итогам проверки замначальника юридического управления администрации района оштрафована на 10 тысяч рублей. Еще одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Источник: prokrm.ru