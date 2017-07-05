В день 90-летия Героя Соцтруда Ивана Коваленко в Саранске обновят его памятную доску

6 июля исполнилось бы 90 лет со дня рождения директора СПО "Светотехника", Героя Социалистического труда Ивана Коваленко. По этому случаю завтра на доме по проспекту Ленина в Саранске, где жил Коваленко, планируется обновить памятную доску.

Коваленко приехал в Мордовию в 1962 году. Сперва он трудился на Ардатовском светотехническом заводе, а в 1962 году стал директором Саранского электролампового завода. Коллега Коваленко, Анатолий Сивко, заявил, что Иван Семенович всегда смотрел далеко вперед, решал задачи, которые другие выполнить не смогли.

Благодаря Коваленко в районах региона-13 были открыты новые заводы, а Мордовия стала называться флагманом отечественной светотехники.

Источник: izvmor.ru