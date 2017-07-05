В мордовском селе Адашево жители сами собрали деньги на новый мост

Жители мордовского села Адашево построили новый мост, соединивший два села, которые разделила река Исса.

Глава поселения В. Киселев организовал сход граждан, на котором и было принято решение "собрать деньги на строительство нового моста". Посчитав, что дешевле и быстрее сами собрать деньги, решили строить своими средствами, не дожидаясь помощи от государства.

В итоге, 80 жителей собрали 32 тысячи рублей. Кто и сколько пожертвовал, поименно не уточнялось. Строительные заботы взяли на себя, спецтехнику и услуги пилорамы предоставили В Носиков, Н. Цилигин и В. Радаев. В монтаже моста участвовали практически все жители села, причем делали это совершенно бесплатно.

Источник: izvmor.ru