Волонтеры из Мордовии достойно представили регион на Кубке конфедераций

46 волонтеров из Мордовии помогли провести Кубок конфедераций в городах РФ. Они выезжали в Санкт-Петербург, Сочи и Казань.

Работа представителей региона-13 была оценена высоко. Так, в питерском медиацентре наши волонтеры создали специальную стойку с символикой Саранска и Мордовии, которая пользовалась большой популярностью у журналистов, особенно у иностранных.

У ребят остались только самые лучшие впечатления от прошедшего турнира. Были счастливчики, принимавшие участие в торжественном открытии соревнований. Одна из девушек встречала сборную Новой Зеландии, и футболисты этой команды назвали ее самой красивой. А еще одна девушка-волонтер из Мордовии выдавала аккредитацию экс-наставнику сборной России Гусу Хиддинку.

Окончательно штат волонтеров к ЧМ-2018 определится в сентябре этого года.

Источник: izvmor.ru