Выпускники-отличники МГПИ им М.Е. Есевьева получили красные дипломы

5 июля выпускники МГПИ им М.Е. Есевьева, окончившие обучение с отличием, получали свои заслуженные красные дипломы. В числе выпускников - 161 бакалавр, 71 магистр, 3 специалиста и 12 выпускников среднего профессионального образования.

От имени врио главы Мордовии Владимира Волкова ребят поздравил председатель Государственного собрания РМ Владимир Чибиркин.

"Вы получили одну из самых важных и почитаемых профессий. И вам предстоит не только обучать детей алгебре, химии или физике, но и давать им главный урок — урок чести и патриотизма", - сказал Чибиркин, обращаясь к отличникам.

Стоит отметить, что среди получивших красный диплом немало тех, кто уже работает по профессии.

Источник: izvmor.ru