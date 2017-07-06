Визит "Дорожной инспекции ОНФ" помог отремонтировать участок дороги в Саранске

Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства Саранска менее чем за 3 недели договорилась с компанией "Саранскдорстрой" о ремонте дороги по ул. Титова, где на перекрестке с ул. Коммунистическая образовалась колея. Процесс резко ускорился после того, как в столице Мордовии побывала "Дорожная инспекция ОНФ".

Ремонтные работы выполнили в сжатые сроки, как того требовал контракт. Однако результат ремонта дороги на проблемном участке устроил не всех. Водители жалуются, что дорожники выровняли не все дорожное полотно по всей ширине.

В свою очередь строители убеждают, что реконструкция выполнена в соответствии со всеми нормативными требованиями.

Источник: izvmor.ru