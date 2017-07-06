7 июля в Саранске поженятся почти 80 пар

В ближайшие дни саранские ЗАГСы ожидают настоящего свадебного бума. Так, в пятницу, 7 июля, узами брака сочетаются почти 80 пар, сообщила начальник Управления ЗАГС администрации Саранска Татьяна Куприянова.

"Только во Дворце бракосочетания пятница, 7 июля 2017 года, расписана буквально по минутам с 9 утра до 17 часов. В этот день во Дворце поженятся 40 пар молодых людей. Также регистрация брака состоится в других ЗАГСах Саранска - Пролетарском, Октябрьском, Ленинском районах", - рассказала Куприянова

Такое высокое количество браков специалисты объясняют "красивой" датой, в которой совпадают три семерки - 07.07.2017. Многие пары специально подгадали бракосочетание под этот день.

Отметим, что на субботу, 8 июля, в Саранске также запланировано немало свадеб – 33.

Источник: izvmor.ru