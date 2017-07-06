Житель Мордовии убил свою знакомую, отказавшуюся уйти домой после пьянки

В Мордовии будут судить 52-летнего мужчину, который обвиняется в убийстве односельчанки. На данный момент расследование уголовного дела завершено.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, жительница села Шугурово нашла тело гражданки 1958 года рождения, которая числилась пропавшей без вести. Убийцей оказался знакомый женщины. Оказалось, что в октябре 2016 года жертва пришла в гости к приятелю, и они стали распивать спиртное. Когда водка закончилась, хозяин попросил гостью уйти, на что та ответила решительным отказом.

На этой почве между собутыльниками возникла ссора, в ходе которой мужчина ударил пенсионерку обухом топора и лег спать. Проснувшись, хозяин увидел потерпевшую, не подававшую признаков жизни.

Тогда односельчанин вынес тело во двор, положил в корыто и вывез на несколько десятков метров от дома в поле, где и закопал.

Источник: 13.мвд.рф