В Мордовии трое мужчин насмерть отравились сероводородом

Ичалковский следственный отдел регионального СКР завершил расследование очередного уголовного дела. На скамью подсудимых попадет глава Набережного сельского поселения Ромодановского района РМ. Женщину обвиняют в халатности, которая привела к гибели трех человек.

Как удалось установить следствию, с 2012 по сентябрь 2016 года дама, занимая этот пост, не принимала никаких мер по принятию на учет бесхозных канализационных коллекторов в поселке Ромодановский Махоркосовхоз. Стоит отметить, что местные жители регулярно просили очистить колодцы, которые все время забивались. В итоге гражданам приходилось проводить работы самостоятельно.

Трагедия произошла 4 сентября 2016 года, когда несколько мужчин в очередной раз чистили колодцы. В результате трое из них погибли от острого отравления неустановленным веществом. Экспертиза показала, что это скопившийся сероводород.

Теперь судьбу женщины решит суд.

Источник: mordovia.sledcom.ru