В Ельниковском районе отремонтировали полувековой гидротехнический узел

Жители села Мордовско–Маскинские Выселки Ельниковского района Мордовии неоднократно поднимали тему ремонта гидротехнического узла, который был построен еще в начале 70-х годов. Сооружение служило, во-первых, для забора воды при возможном пожаре, во-вторых, позволяло контролировать уровень воды в реке Варуняй во время весенних паводков. Кроме того, в жаркую летнюю пору ельниковцы любили отдыхать на берегу водоема.

Ремонтом гидроузла, трубы которого пришли в негодность за полвека, занялись еще осенью. Как пояснил заместитель главы района Александр Малозёмов, на средства, выделенные из республиканского бюджета, специалисты провели щебенкование, восстановили бетонную опалубку, наладили функционирование шлюзов.

Стоит, правда, отметить, что экстренных ситуаций пока не возникало, но они местным жителям больше не страшны.

Жители поселка Красная Горка возмущались по поводу разрушенной переправы через реку Варма. Эту проблему силами района тоже решили, укрепив и восстановив насыпь.

Источник: izvmor.ru