Жителям Саранска предлагают сдать нормы ГТО

15 и 16 июля в Саранске любой желающий сможет сдать нормы ГТО. Соревнования пройдут на стадионе "Старт". Начало мероприятий – в 10 часов утра.

К выполнению нормативов допускаются мужчины и женщины – работники предприятий и организаций Саранска, в возрасте от 18 до 70 лет, имеющие соответствующую физическую и техническую подготовку. Участники должны иметь допуск врача.

Для сдачи норм ГТО будут предложены следующие дисциплины:

Бег: 60 м, 100 м, 1 км, 2 км, 3 км; прыжки в длину с места; подтягивание на высокой перекладине из виса (или рывок гири 16 кг) - мужчины; гибкость: мужчины и женщины; сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимание); поднимание туловища из положения лежа на спине (пресс); плавание: 25 м - женщины, 50 м - мужчины; метание гранаты: мужчины 700 грамм, женщины 500 грамм; стрельба из пневматической винтовки.

Источник: Минспорта РМ