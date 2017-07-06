"Мордовия" переиграла "Рязань" в контрольном матче

Саранская "Мордовия" одержала победу во втором контрольном матче в это межсезонье. Подопечные Марата Мустафина на выезде обыграли "Рязань" со счетом 2:1.

В составе победителей отличились Михаил Маркин (25-я минута) и один из игроков, находящихся на просмотре (50), сообщает пресс-служба клуба.

"Рязань" – "Мордовия" – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 Маркин (25), 0:2 игрок на просмотре (50), 1:2 Мещеряков (60).

"Мордовия": Шебанов, Лебедев, Сабитов, Шоркин, Николаев, Астафьев, Кренделев, Зюзин, Решетников, Адаев, Маркин.

На замену выходили: Роман Калюжный, Руслан Навлетов, игрок на просмотре, Сергей Ваганов, Павел Орлов, игрок на просмотре (все - на 46-й минуте); Иван Лукьянов (55); Денис Соболев, Радик Юсупов (60); Илья Кузин (70).

Источник: fc-mordovia.ru