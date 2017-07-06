В Саранске юноша украл ноутбук из офиса кредитной организации

Полиция Саранска разыскивает молодого человека худощавого телосложения, который обвиняется в краже. Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, вечером 3 июля юноша проник в офис кредитной компании, которая находится на улице Гожувской в столице РМ, и утащил оттуда ноутбук "Sony Vaio" бело-серебристого цвета.

Приметы вора: на вид 18-25 лет, 175-180 см, волосы русые. Был одет: футболка темного цвета, брюки темные, бейсболка черного цвета.

Преступник попал на камеры видеонаблюдения, благодаря чему, надеются в полиции, его удастся быстро вычислить. Всех граждан, узнавших парня, просят сообщить о нем в правоохранительные органы.

Источник: 13.мвд.рф