Мошенник выманил у жителя Саранска 3 тысячи рублей, пообещав вернуть утерянную барсетку

61-летний житель Саранска обратился в полицию с заявлением о том, что стал жертвой обмана. По словам потерпевшего, его "надули" под предлогом возврата барсетки с документами.

В пресс-службе МВД по РМ сообщили, что ранее гражданин потерял сумку и оставил объявление в социальной сети, указав свои контактные данные и пообещав вознаграждение тому, кто найдет пропажу. Через некоторое время с ним связался аферист и сообщил, что нашел барсетку. Вознаграждение в 3 тысячи рублей звонивший попросил отправить на его абонентский номер. Также аферист назначил место встречи для передачи сумки владельцу.

Не заподозривший обмана мужчина перевел деньги через терминал оплаты и пошел на место встречи, куда никто так и не явился.

Источник: 13.мвд.рф