Первая смена "Инерки" уехала с форума раньше времени из-за непогоды

5 июля в Большеберезниковском районе Мордовии открылся межрегиональный молодежный образовательный форум "Инерка – 2017". Традиционное мероприятие привлекло внимание более 500 участников. Свои коррективы в работу форума уже внесла природа. 6 июля всех школьников (первая смена рассчитана на тех, кому от 14 до 18 лет) развезли по домам из-за дождя.

Молодые активисты прибыли на форум, который обычно проходит в формате палаточного лагеря. Но лес уже 5 июля залило дождем. Некоторых ребят родители поспешили сразу увезти домой. Оставшихся на ночь разместили в здании Большеберезниковской школы №1.

С 9 июля запланирована вторая смена — для участников от 18 до 30 лет. Хочется верить, что хотя бы здесь погода смилостивится.

Источник: izvmor.ru