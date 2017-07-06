Арбитр из Саранска Александр Егоров завершил судейскую карьеру

Саранский арбитр Александр Егоров принял решение завершить судейскую карьеру и стать заместителем руководителя департамента судейства и инспектирования РФС. По его словам, он долго не раздумывал, когда ему поступило соответствующее предложение. При этом Егоров подчеркнул, что по-прежнему мог бы судить, так как находится в отличной физической форме.

"Посоветовался с семьей и посчитал, что не принять такое предложение будет неправильно. Понимаю, что теперь придется завершить карьеру действующего арбитра, хотя нахожусь в отличной физической форме, так как выполнил огромный объем работы в рамках подготовки ко второй части сезона-2016/17.

Считаю, что уйти вовремя — это очень важный момент. Уверен, что мой уход позволит открыть новые судейские таланты", - приводит слова Егорова пресс-служба РФС.

Источник: Чемпионат