Календарь Форекс поможет лучше спрогнозировать свой заработок

Хотите быть в курсе всех событий на экономическом рынке? В этом деле поможет экономический календарь Форекс на tradelikeapro.ru, который предлагает трейдерам обзоры, новости, все важные события, которые происходят на рынке. Экономический календарь всегда доступен онлайн. Так как рынок постоянно находится в движении (на изменения влияют многие факторы), потому всегда нужно следить за ситуацией и разбираться в новостях, степени их важности и значении данных. Многие трейдеры на своих сайтах предлагают варианты электронных календарей, но большинство из них имеют много недочетов и составлены некорректно.

Чтобы календарь приносил пользу, нужно позаботиться о его настройках. Сначала нужно настроить часы – если время будет совпадать с Вашим часовым поясом, то время выхода новостей всегда будет совпадать с нашим временем. Все изменения, которые будут происходить во время настроек экономического календаря, будут сохранены на Форексе, даже если клиент не зарегистрировался. Так как календарь представляет собой таблицу, то стоит прежде всего разобраться с информацией, поданой в ней. В первом столбце записывается дата и день недели, в последующих: время появления новости, валюта, которая изменяется под влиянием новости, степень влияния на валюту, краткий новостной обзор, подробное описание новости, затем идет текущее значение. После этого расположен столбец с прогнозируемым значением, а в последующем – предыдущий показатель. В последнем столбце можно найти график предыдущих значений за прошлые годы. Степень важности новости отображается различными цветами, для удобства расшифровки.

Красный цвет говорит о том, что предвидится сильное влияние новости на рынок/валюту, оранжевый означает среднюю степень влияния, а белый говорит об отсутствии влияния. Также календарь всегда подскажет, в какие дни лучше вести торговлю, а в какие не стоит проводить валютные операции. Все трейдеры обращают внимание на новости, касающиеся доллара, ведь они влияют не только на доллар, а и на все остальные валюты и золото. Также не стоит слишком распыляться на новости, касающиеся других валют, так как они не сильно влияют на изменения на валютном рынке. Все новости, отмеченные красным цветом, подлежат немедленному рассмотрению. Также нежелательно вести торговлю за 20 и после 20 минут появления очень важных новостей, потому что рынок в этот момент находится в нестабильной ситуации.