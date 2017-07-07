Более ста нижегородцев выбрали систему «Ростелекома» «все включено»

Более ста жителей Нижегородской области стали пользователями эксклюзивного тарифного плана «Премиальный» компании «Ростелеком». Это максимально полный комплекс телекоммуникационных услуг и сервисов, предназначенный для домашнего использования, плюс годовая карта на сервисное обслуживание.

Сотым абонентом, подключившим Домашний Интернет, Интерактивное ТВ и телефонию в составе пакета «Премиальный», стал нижегородец Владимир Маркин. Компания отметила это событие, пригласив нового абонента в свой офис для вручения подарков. Чествование традиционно прошло в Доме связи в присутствии вице-президента – директора макрорегионального филиала «Волга» Дмитрия Проскуры.

«"Ростелеком", крупнейший российский провайдер новых цифровых услуг, уже сегодня создает основу для сервисов, работающих по модели «умного дома». Мы возводим мощную телеком-инфраструктуру, разрабатываем высокотехнологичные решения, чтобы все подключенные к сети оператора устройства безотказно выполняли свои функции и приносили комфорт в дома наших абонентов, – прокомментировал Дмитрий Проскура.

При выводе в 2016 году на рынок Поволжского региона тарифного плана «Премиальный» использовался персонализированный подход, когда специальные предложения разрабатываются под интересы узкого сегмента.

«Пользовательский интерес к системе «все включено» существует в любой сфере, в том числе и в телекоммуникационной. Столько сервисов и опций, сколько мы смогли собрать по верхней потребительской планке, все вошли в пакет «Премиальный». Сегодня сто абонентов, подключивших полный комплект телеком-сервисов, – флагманы пользовательского рынка, продвинутые в технологических новинках, а завтра за ними подтянется весь массовый сегмент», – добавил Д. Проскура.

Как сообщил Владимир Маркин, при подключении тарифного плана «Премиальный» он, прежде всего, руководствовался экономическими соображениями.

«С «Ростелекомом» я с момента его основания. Всегда активно пользовался услугами компании. Подсчитав, какие у меня расходы на связь, понял, что выгоднее перейти на тариф «Премиальный». Преимуществом пакета является безлимит на всё. Например, общаясь по домашнему телефону с сестрой, проживающей в Омске, я не думаю, сколько минут наговариваю», – подчеркнул Владимир.

Комплексное эксклюзивное предложение включает доступ в сеть Интернет со скоростью 100 Мбит/с, Интерактивное ТВ с комплектом оборудования, пакетом телеканалов «Максимальный» и дополнительными сервисами, телефонию с возможностью безлимитных звонков на любые стационарные телефоны по России, а также ежемесячно до 200 минут с домашних телефонов на номера российских мобильных операторов. Дополнительным бонусом служит возможность просмотра фильмов из видеотеки сервиса «Видеопрокат». В пакет также входит годовая карта на сервисное обслуживание в режиме 24/7.

Стоимость пакета составляет 30 тыс. руб. в год. Единовременная оплата услуг производится при заключении договора на обслуживание. Возможны варианты рассрочки.

Тарифный план доступен для подключения до 31 января 2018 года, оставить заявку на подключение можно горячей линии абонентов ТП «Премиальный» 8 800 181 18 77 или по единому номеру 8 800 1000 800.