Россельхознадзор Мордовии выявил нарушения на частной пасеке

Сотрудники Россельхознадзора РМ проверили жалобу местного жителя на соседа-пчеловода. По итогам проверки оказалось, что на пасеку гражданина не оформлены документы, на основании которых разрешается перевозка пчелиных семей, продажа пчел и пчелопродуктов.

Кроме того, не было выдержано расстояние между ульями, что является нарушением ветеринарно-санитарных правил содержания.

В отношении хозяина пасеки, допустившего правонарушения, составлен протокол, с ним проведена разъяснительная беседа.

Как сообщалось ранее, в Мордовии инспектор Россельхознадзора исследовал участки аграрного назначения общей площадью 60,04 га, находящихся неподалеку от с. Большая Поляна.

Источник: fsvps.ru