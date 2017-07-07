Житель Саранска "подарил" мошеннику почти 100 тысяч рублей при продаже гаража

Очередной житель Саранска стал жертвой мошенников в Сети. По словам потерпевшего, он оставил объявление о продаже гаража за 300 тысяч рублей на сайте "Avito". Вскоре ему позвонил потенциальный покупатель, выразил заинтересованность в покупке гаража и предложил оплатить покупку безналом.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, мошенник попросил продавца пойти к ближайшему банкомату. Там жертва обмана под руководством афериста выполнила несколько операций, привязав свой "мобильный банк" к номеру преступника. В результате с карты 54-летнего потерпевшего были списаны 98 тысяч рублей.

По данному факту проводится проверка.

Источник: 13.мвд.рф