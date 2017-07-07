Кубок мира ФИФА прибудет в Саранск 6 октября

Стал известен маршрут, по которому проследует по России футбольный Кубок мира ФИФА. Легендарный трофей отправится в турне на 123 дня. В 2017 году увидеть кубок смогут в 15 городах РФ, в следующем – еще в 9. Маршрут станет самым протяженным в истории мундиаля, рассказал вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Кубок проедет через следующие города: Красноярск, Омск, Челябинск, Уфу, Пермь, Саранск, Ярославль, Калининград, Тулу, Курск, Воронеж, Саратов, Волгоград, Краснодар, Сочи, Владивосток, Новосибирск, Екатеринбург, Самару, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Москву.

В столицу Мордовии трофей прибудет 6 октября. Он будет выставлен на всеобщее обозрение в специальном шатре, куда бесплатно смогут попасть все желающие.

Источник: ТАСС