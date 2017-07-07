В центре Саранска 8 июля ограничат движение транспорта

8 июля в Саранске состоится торжественная церемония запуска часов обратного отсчета до чемпионата мира – 2018. В связи с этим в городе будет временно ограничено движение автомобилей.

Как сообщили в администрации Саранска, с 8 часов утра до 18 часов вечера ограничения коснутся центра города по улице Большевистской от Коммунистической до Полежаева.

Напомним, что часы обратного отсчета будут изготовлены в цветах мирового футбольного первенства и украшены изображением эмблемы ЧМ-2018 в России. О "начинке" часов позаботилась швейцарская компания Hublot.

Как сообщалось ранее, в первый день старта волонтерской программы к чемпионату мира по футболу в 2018 году в Саранске записалось более тысячи человек.

Источник: adm-saransk.ru