Форум "Инерка - 2017" продолжит работу в национальной библиотеке им. Пушкина

Молодежный образовательный форум "Инерка – 2017" завершил работу на открытом воздухе в Большеберезниковском районе из-за непогоды. Однако сам форум продолжается. Образовательная программа продолжится 7 июля в актовом зале национальной библиотеки им. А.С. Пушкина.

В частности, здесь выступит бизнес-тренер Алексей Ильин - основатель и руководитель школы будущих президентов. Приехала в Саранск и Елена Агрикова - тренер, методист и эксперт школы будущих президентов в области личностного развития. Также она является сооснователем образовательного проекта "Запуск".

Словом, никакие капризы погоды не помешают работе форума.

Источник: izvmor.ru