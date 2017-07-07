Ученый из Мордовии выиграл грант Президентской программы исследовательских проектов

Сотрудник научно-исследовательской лаборатории оптической спектроскопии лазерных материалов Института физики и химии Мордовии А. Ляпин стал одним из победителей конкурсов Президентской программы исследовательских проектов. Полный список триумфаторов объявил Российский научный фонд.

Представитель Мордовии одержал победу с проектом "Апконверсионные фторидные люминофоры, легированные редкоземельными ионами, и визуализаторы инфракрасного лазерного излучения на их основе". Грант в рамках конкурса "Проведение инициативных исследований молодыми учеными" рассчитан на два года с объемом 1,5 млн рублей ежегодно.

В общей сложности на конкурс было подано 2500 заявок, из которых специалисты отобрали 504 победителя.

Источник: izvmor.ru