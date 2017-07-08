Лучших почтовиков Мордовии наградили в честь Дня российской почты

В Саранске торжественно отметили День российской почты. Министр информатизации и связи РМ Олег Соколов поздравил работников отрасли от имени врио главы региона Владимира Волкова.

В Мордовии на сегодняшний день насчитывается 2500 работников почтовой службы, в том числе 1000 почтальонов. В прошлом году почта в Мордовии передала адресатам свыше 13 тысяч писем, бандеролей и посылок. В прошлом году населению РМ было оказано услуг на 840 млн рублей, в 2017 году этот показатель планируется довести до 900 млн.

На праздничном собрании лучшим работникам почты были вручены почетные награды, объявлены благодарности главы Республики Мордовия. Особые слова благодарности на собрании прозвучали в адрес ветеранов почтовой службы, которым вручили цветы и памятные подарки.

Источник: izvmor.ru