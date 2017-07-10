У Старошайговского района - новый прокурор

Старший советник юстиции Константин Валентинович Мозеров назначен на должность прокурора Старошайговского района Республики Мордовия. Приказ был отдан генпрокурором РФ.

Мозеров родился в 1978 году. В 1999 году окончил юридический факультет Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева. Службу в органах прокуратуры начал с 1999 года в должности помощника прокурора Пролетарского района Саранска.

С 2015 года работал старшим прокурором отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов дознания и оперативно-розыскной деятельностью управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Республики Мордовия.

За примерное исполнение служебных обязанностей в 2014 году Мозеров награжден знаком отличия "За верность закону" 2 степени.

Источник: izvmor.ru