В Мордовии чествовали лучших инженеров года

В Мордовии подвели итоги XII Республиканского конкурса "Инженер года". Торжественное мероприятие, на котором были вручены награды участникам, занявшим вторые и третьи места, а также награды в честь 150-летия Русского технического общества, прошло в Доме науки и техники в Саранске.

В этом году в конкурсе "Инженер года" приняли участие более 80 человек, которые работают на 20 промышленных предприятиях республики. На всероссийский конкурс от Мордовии отобрались 14 участников, которые заняли первые места на республиканском состязании.

Напомним, конкурс "Инженер года" ежегодно проводится под эгидой правительства РМ. С 2005 года он является региональным отборочным этапом всероссийского конкурса "Инженер года".

Источник: izvmor.ru