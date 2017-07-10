В Мордовии реализуется уникальный проект по синтезу карбида кремния

Врио главы Мордовии Владимир Волков провёл совещание по продолжению уникального для России проекта по выращиванию и обработке монокристаллов карбида кремния. Отметим, что в регионе-13 поэтапно реализуется проект по созданию производства полупроводниковых монокристаллов для силовой и радиоэлектроники. Проект ориентирован на развитие технологических возможностей РМ и РФ и решение проблемы импортозамещения.

В лаборатории МГУ им. Огарева, которая находится в Технопарке Мордовии, на промышленных ростовых установках получен объемный монокристалл карбида кремния диаметром 100 миллиметров и толщиной более 15 миллиметров. Это первый подобный случай на территории России.

Владимир Волков осмотрел лабораторию и полученный образец, который будет отправлен на анализ в лабораторию Института физики и химии МГУ им. Огарева.

Источник: e-mordovia.ru