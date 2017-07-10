Владимир Волков: Жизнь М. Девятаева - наглядный пример для воспитания подрастающего поколения

Врио главы Мордовии Владимир Волков принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза, легендарного летчика из РМ Михаила Девятаева. Мероприятие прошло в зале Государственного русского драматического театра.

В суровые годы войны Михаил Девятаев выполнил множество сложных боевых задач, уничтожив не один десяток самолетов врага. К 1944 году Девятаев был награжден тремя боевыми орденами. В феврале 1945 года совершил легендарный побег с секретной немецкой базы Пенемюнде.

Выступая с обращением собравшимся, Владимир Волков подчеркнул, что Девятаев по праву был одним из первых почетных граждан Мордовии. Имя легендарного летчика стало объединяющим символом для двух регионов: Мордовии и Татарстана.

"Девятаев – подлинный герой. И вся его жизнь – это наглядный пример для воспитания подрастающего поколения. Именно о таких людях надо больше рассказывать нашим детям, писать книги и статьи, показывать на телевидении. Именно он настоящий пример для подражания нашей молодежи – не сдаваться даже в самых тяжелых условиях. Не сдаваться – и побеждать!" - сказал глава региона-13.

Источник: e-mordovia.ru