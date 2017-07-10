В Саранске торжественно запустили часы обратного отсчета до ЧМ-2018

В субботу, 8 июля, на площади Тысячелетия В Саранске прошла торжественная церемония запуска часов обратного отсчета до чемпионата мира по футболу 2018 года. Мероприятие прошло в рамках официальной программы подготовки мундиаля. Участие в торжестве принял и врио главы РМ Владимир Волков.

Руководитель региона приветствовал горожан и гостей Саранска, а также волонтеров ЧМ, присутствующих на праздничной церемонии. Владимир Волков подчеркнул, что для региона-13 принимать одно из главных спортивных мероприятий на планете – большая честь, к которой готовятся очень тщательно.

Отметим, что новая достопримечательность Саранска, напоминающая о грядущем футбольном празднике, выполнена в стилистике бренда – спонсора ЧМ, защищена антивандальным покрытием. В конструкцию встроены цифровой таймер с календарем в виде судейской таблички, Wi-Fi - роутер и камера, благодаря которой фанаты могут сфотографироваться с часами и тут же запостить снимок в соцсетях.

На момент запуска в Саранске часов обратного отсчета до чемпионата мира по футболу осталось 340 дней.

Источник: e-mordovia.ru