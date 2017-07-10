В День семьи, любви и верности в Мордовии дарили подарки и награждали почетными дипломами

Врио главы Мордовии Владимир Волков принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню семьи, любви и верности, которое состоялось 8 июля. Участие в празднике приняли супружеские пары, которые прожили в браке более 25 лет, а также многодетные семьи, получившие от руководителя региона дипломы, медали и сертификаты на маткапитал и соцвыплаты.

"Для каждого человека самым главным в жизни, как правило, являются простые вещи: семья, дом, дети, близкие и родные люди, любовь к ним. И сегодня мы вручим высокую общественную награду – медаль "За любовь и верность" - семьям, прожившим в браке больше 25 лет. Все эти пары пользуются уважением в обществе, славятся крепостью семейных устоев. А ещё они являются гордостью и примером для своих детей", - подчеркнул Волков.

По его словам, в регионе второй год у нас работает уникальная программа льготной ипотеки под 5% годовых. За прошлый год количество выданных ипотечных кредитов выросло на 60%. Кроме того, в этом году планируется выделить на 40 млн рублей больше по программе обеспечения жильем молодых семей. Общая сумма инвестиций составит более 460 млн рублей.

Участники мероприятия поблагодарили руководство республики и лично Владимира Волкова за оказываемую поддержку и заботу о благосостоянии семей, в том числе и многодетных.

Семейным парам были вручены денежные премии, а детям - приглашение в парк отдыха им. А.С.Пушкина и городской зоопарк. После торжественной церемонии всех награжденных пригласили на праздничный обед.

Источник: e-mordovia.ru