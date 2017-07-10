В Мордовии растет количество многодетных семей и снижается число абортов

Врио главы Мордовии Владимир Волков на торжественном мероприятии в честь Дня семьи, любви и верности отметил, что за последние годы в регионе наблюдается устойчивый рост количества многодетных семей. За 5 лет их стало на 1580 больше. В общей сложности в Мордовии сейчас насчитывается около 5,5 тысяч многодетных семей.

Кроме того, в Мордовии значительно снизилось число абортов (за 5 лет почти в 2 раза), стало меньше отказов от новорожденных. Многие дети-сироты обретают новые семьи.

Руководство республики обещает и дальше делать все от них зависящее, чтобы помогать семьям в воспитании детей, создавать условия для охраны здоровья, получения образования, культурного и физического развития будущих поколений.

Источник: e-mordovia.ru