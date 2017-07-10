Храм в честь Тихвинской иконы Божией Матери освятили в Мордовии

Митрополит Саранский и Мордовский Зиновий освятил храм в честь Тихвинской иконы Божией Матери, который расположен в селе Смольково (Лямбирский район).

Приход в честь Тихвинской иконы имеет богатую историю. Храм зародился в первой половине XIX века благодаря помещикам Бахметевым. На приходе молился писатель и драматург граф А.Н. Толстой, женатый на рожденной в Смольково Софье Андреевне Бахметевой, а также гостивший здесь граф Л.М. Жемчужников. При храме во второй половине XIX века открылась земская школа для детей и взрослых.

Первозданный храм был разрушен в 30-х годах XX века. Новая церковь воздвигнута в другом месте - в самом селе, а не на сельском кладбище, где стоял его предшественник.

Источник: izvmor.ru