Интернет-мошенники облапошили жителя Саранска при покупке автосигнализации

Житель Саранска обратился в полицию, заявив о том, что он стал одним из многих пострадавших от действий интернет-мошенников. По словам 39-летнего мужчины, он нашел на одном из сайтов объявление о продаже автосигнализации. Цена его устроила, так что покупатель связался с продавцом. Тот сообщил, что нужно перевести предоплату в размере 4 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, покупатель выполнил условие и стал ждать заказ. Не получив его вовремя, пострадавший проверил сайт и обнаружил, что он удален. После этого мужчина пошел в полицию.

По данному факту проводится проверка. Полиция продолжает розыск подозреваемого.

Источник: 13.мвд.рф