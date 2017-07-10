Мустафин: Костяк "Мордовии" на новый сезон уже сформирован

Главный тренер "Мордовии" Марат Мустафин подвел итоги контрольного матча против ФК "Рязань", который завершился со счетом 2:1 в пользу команды из Саранска. В частности специалист отметил, что каждый футболист команды старается проявить себя и выкладывается на 100%.

"Все ребята старались. Видно, что каждый их них стремится соответствовать нашим требованиям. В оставшиеся до старта сезона дни команде предстоит проделать большую работу. Тренируемся в двухразовом режиме и ежедневно проводим по две теории.

В целом, можно сказать, что костяк команды уже сформирован. Но, конечно, будем еще смотреть игроков на определенные позиции. Сейчас крайне важно заключить с футболистами новые контракты и тут уже многое зависит от руководства клуба. Важно добиться единой позиции по всем пунктам трудовых соглашений", - приводит слова Мустафина пресс-служба "Мордовии".

Источник: fc-mordovia.ru