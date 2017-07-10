"Мордовия" обыграла "Зенит" в Пензе

Саранская "Мордовия" обыграла пензенский "Зенит" в третьем контрольном матче этого межсезонья. Встреча состоялась в Пензе на стадионе "Восток" и закончилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Счет на 13-й минуте открыл Михаил Маркин. Перед самым перерывом преимущество "Мордовии" возросло благодаря автоголу одного из зенитовцев. На 61-й минуте Максим Шоркин довел перевес гостей из Саранска до трех мячей. Гол престижа "Зенит" забил на 86-й минуте с пенальти - отличился Арсен Оганесян, который находится в "Зените" на просмотре.

"Зенит" (Пенза) – "Мордовия" – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 Маркин (13), 0:2 автогол (42), 0:3 Шоркин (61), 1:3 Оганесян (86, пен.).