Напротив ТЦ "Хороший" в Саранске загорелся грузовик

В воскресенье, 9 июля, в Саранске загорелся грузовик. Инцидент произошел напротив ТЦ "Хороший".

Фотография с места происшествия появилась в группе "Привет, сейчас, Саранск" в соцсети "ВКонтакте". Что именно стало причиной возгорания, неизвестно. Информации о пострадавших также нет.

Жители города высказывают различные предположения о причинах происшествия.

"Думаю, что тормоза, заклинило что-нибудь там. Обычно от накладок такой дым"; "Мне кажется, это дизель в разнос пошел!"; "Скорее всего, колодки тормозные. Если бы дизель в разнос, было бы все в дыму. Так как бешеные обороты движка были бы", - пишут пользователи в соцсети.

Источник: Соцсети