В Саранске в дни ЧМ-2018 появится специальная зона гостеприимства

Глава Саранска Петр Тултаев рассказал, что столица Мордовии продолжает активную подготовку к матчам чемпионата мира по футболу 2018 года.

"Среди всех городов, которые будут принимать матчи чемпионата мира, Саранск – самый маленький. Мы должны воспринять это обстоятельство как достоинство, и обернуть его в свою пользу. Атмосфера праздника футбола сконцентрируется на наших улицах и площадях. Для этого предстоит очень постараться не только чиновникам и муниципальным службам, но и жителям Саранска", - отметил Петр Тултаев.

В столице РМ в дни мундиаля будет обустроена специальная зона гостеприимства. Здесь фанатам предложат перекусить и утолить жажду различными напитками в мини-кафе под открытым небом. Для гостей будут организовываться зрелищные фольклорные шоу. На нескольких площадках по всему городу будут выступать колоритные музыкальные коллективы.

Источник: adm-saransk.ru