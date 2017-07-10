Российская академия образования открыла научный центр в Мордовии

Мордовский научный центр Российской академии образования начал свою работу в МГПИ имени М.Е. Евсевьева. Отметим, что данный научный центр занимается реализацией инновационных проектов, совместных фундаментальных и поисковых научных исследований в сфере педагогических, психологических и других наук об образовании.

В рамках деятельности нового научного центра РАО в пединституте состоялось заседание Всероссийской научно-практической конференции "Интеграция вузовской науки и образования как условие повышения качества подготовки педагогических кадров".

По поручению врио Главы республики с приветственным адресом к коллективу педагогического института обратился министр промышленности, науки и новых технологий РМ А.И. Седов. Он особо отметил результативность научно-исследовательской работы института и значимость создания данного центра для развития научного потенциала Мордовии. С докладами на пленарном заседании конференции выступили руководители научных школ Мордовского государственного пединститута.

Завершилось мероприятие вручением выпускникам дипломов об окончании аспирантуры с присвоением квалификации "Исследователь. Преподаватель-исследователь".

Источник: izvmor.ru