Развитие игорной зоны в Приморье

Игорная зона в Приморье понемногу развивается, в июне этого года уже началось строительство комплекса Selena, в котором будет размещено казино и гостиница для посетителей игорного заведения. Планируется гостиница на 295 номеров, а также игорный зал с сотней столов и примерно пятью сотнями игровых автоматов. Данный проект должен приносить более 15 млн. руб. в месяц для «Корпорации развития Приморского края».

Также планируется построить на территории курорта казино к концу 2018 года. Сейчас работы по возведению комплекса еще на первой стадии, но представители Naga Entertainment City утверждают, что все будет завершено в срок.

Еще один проект казино - Tirge De Cristal, уже имеет готовый эскиз и в скором времени будет представлен рабочей группе ИРК «Приморье» на рассмотрение. Если идея будет одобрена, на курорте будет начато строительство еще одного казино.

Пока же ведутся работы и соглашаются различные проекты по постройке казино, все любители азартных игр могут посетить Kaszinó EnergyCasino, где представлено более сотни различных слот-машин.

Не только игры

Проекты фирм NagaWorld и MELCO, отстают по срокам, что отрицательно повлияет на темп развития туристической отрасли в Приморском крае. Ситуацию прокомментировал вице-премьер Юрий Трутнев, который сейчас активно занят проблемами развития игорной зоны в этом регионе. По словам представителя президента, дело не только в казино, но и в отелях, а также самых различных видах развлечений для туриста любой категории, например, гольфе. Все это должно привлекать больше людей, но пока все утвержденные проекты совершенно не на той стадии постройки, на которой планировалось, из-за чего придется искать инвесторов для новых проектов.

На примете уже есть несколько крупных фирм, которых заинтересовал Приморский край, поэтому не все так безнадежно. Пока что речь идет о переходе на новый этап реализации плана по развитию игорной индустрии и детали не известны.

Любителям азартных игр и острых ощущений пока что остается разве что онлайн-казино, в которых можно опробовать различные joker pro и автоматы.