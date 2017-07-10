В розничной сети «Ростелекома» стартуют продажи услуг для B2B клиентов

Компания «Ростелеком – Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») запустила продажи услуг и облуживание клиентов B2B сегмента по всей России. Теперь в салонах связи «Ростелекома» можно оставить заявку на подключение услуг или запрос на обслуживание.

Для юридических лиц доступны традиционные сервисы: классическая телефония, виртуальный номер в формате 8-800, доступ в интернет, VPN, Wi-Fi. И новые продукты: сотовая связь, облачная телефония без проводов, информационная безопасность, видеонаблюдение и т.д.

Совершенствование бизнес-процессов помогло сократить время на обслуживание в офисах продаж и начать работу c B2B клиентами.

«Мы расширили функции центров продаж и обслуживания, теперь – это единые офисы продаж для юридических и физических лиц. Подключать услуги для бизнеса стало удобнее и быстрее, так как география офисов значительно расширилась за счет розничной сети РРС», — отметил Арвидас Алутис, генеральный директор ООО «Ростелеком – Розничные системы».

«Каждый клиент может пользоваться услугами «Ростелекома» и как частное лицо, и как представитель компании-клиента. Наша цель – сделать так, чтобы клиент получил полную информацию об услугах и дополнительных возможностях, а также мог за одно посещение центра продаж и обслуживания решить все задачи, связанные с услугами связи – как для бизнеса, так и для дома», — говорит Валерий Ермаков, вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО «Ростелеком».