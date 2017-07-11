Жительница Саранска отдала 10 тысяч рублей телефонному мошеннику

Очередная жительница Саранска пострадала от действий мошенников. Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, 27-летняя девушка получила смс-сообщение о том, что ее кредитная карта была заблокирована. Ничего не подозревая, она позвонила по номеру, который указывался в смс для решения проблемы.

Аферист рассказал, что является сотрудником службы безопасности банка и окажет помощь в разблокировке карты. Девушка сообщила мошеннику всю интересовавшую его информацию, в том числе коды, приходившие ей на телефон в новых сообщениях. В результате с банковского счета пострадавшей исчезли 10 тысяч рублей.

После этого потерпевшая обратилась в полицию. Мошенник еще не пойман.

Источник: 13.мвд.рф