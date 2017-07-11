Работы по замене уличных аншлагов в Саранске должны быть завершены к осени

До начала осени 2017 года в Саранске должны быть завершены работы по замене аншлагов на домах. Об этом сообщили на совещании в администрации города.

В Октябрьском районе из 205 уличных аншлагов установили 175. В Пролетарском районе из 264 – 74. Самый большой объем работы предстоит выполнить сотрудникам Ленинской администрации, где нужно заменить аншлаги на 1000 зданиях. Пока что работа идет очень вяло – установлено лишь 174.

Работы ведутся с прицелом на чемпионат мира по футболу 2018 года. К мундиалю аншлаги на всех саранских зданиях приобретут европейский вид, пообещали в администрации. В частности информация на них будет указана на двух языках – русском и английском.

Источник: adm-saransk.ru